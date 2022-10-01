Глава Пентагона не видит признаков того, что Путин решил применить ядерное оружие против Украины

Остин лично разговаривал с Шойгу и сказал ему не совершать "такого безответственного поступка", имея в виду ядерное оружие.

Министр обороны США Ллойд Остин осудил "брякание ядерным оружием" со стороны России. Однако сказал, что не видит признаков, что президент РФ Владимир Путин решил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом глава Пентагона рассказал в интервью CNN.

"США не видят признаков того, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия в Украине", – сказал Остин.

"Проверки Путина нет. Подобно тому, как он принял безответственное решение о вторжении в Украину, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение", — добавил министр обороны США.

Он также сообщил, что частно передал министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы тот "не шел по этому пути и не осуществлял такого безответственного поведения".

"Вы слышали, как люди из нашего руководства говорили, что недавно мы общались с ними. Лично я не общался с Шойгу в последние дни, но общался с ним раньше. И я обратился к этой проблеме – и предупредил не идти по этому пути и не делать такого безответственного поведения", – рассказал Остин.

Напомним, 30 сентября при попытке аннексии территорий Украины Путин в очередной раз намекнул на применение ядерного оружия, упомянув в этом контексте и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого сказал, что Альянс отреагирует на ядерный удар со стороны РФ, он следит за этим государством.

А президент США Джо Байден лично обратился к Путину, сказав, что Штаты вместе с НАТО будут защищать каждый дюйм Альянса.

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