Глава Пентагона объяснил, почему гордится войной в Иране

Пит Хэгсет / © Associated Press

Американский военный министр Пит Гегсет сравнил операцию в Иране с прошлыми, длительными войнами США в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. При этом он заявил, что спустя два месяца войны гордится ее результатами.

Об этом глава Пентагона сказал во вступительной речи на слушаниях в комитете Палаты представителей США, передает New York Post.

«Через два месяца экзистенциальной борьбы за безопасность американского народа Иран не может иметь ядерной бомбы. Мы гордимся этим начинанием. Я горжусь тем, что президент Трамп имел мужество это сделать», — сказал он.

Гегсет также ответил критикам войны в Иране на упреки относительно продолжительности военной операции.

«Мое поколение понимает, сколько времени мы были в Ираке, как долго были в Афганистане, сколько времени мы были во Вьетнаме», — напомнил он об участии США в военных действиях за рубежом, которые длились годами.

При этом Пит Гегсет назвал критиков войны в Иране в Конгрессе — как демократов, так и некоторых республиканцев — «самым большим противником, с которым мы сталкиваемся на данный момент», назвав их упреки «безрассудными, безответственными и пораженческими».

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах ставил под сомнение то, как Министерство обороны описывает войну с Ираном. В частности, он интересовался, не преуменьшает ли Пентагон масштабы сокращения запасов американских ракет.

В то же время президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил американским ВМС подготовиться к длительной блокаде Ормузского пролива. Так Вашингтон стремится усилить давление на Тегеран

Тем временем разведывательные службы США анализируют возможную реакцию Ирана на сценарий, при котором президент Дональд Трамп объявит об односторонней «победе» в войне с Тегераном.

