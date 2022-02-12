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Глава Пентагона поговорил с министром обороны РФ: Остин предостерег Шойгу по поводу эскалации

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Глава Пентагона поговорил с министром обороны РФ: Остин предостерег Шойгу по поводу эскалации

Associated Press

Разговор состоялся на фоне информации о вторжении России.

В субботу, 12 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу.

Об этом сообщили в Минобороны Соединенных Штатов.

Разговор состоялся на фоне информации о вероятности вторжения РФ в Украину "в ближайшие дни". Чиновники обсудили наращивание военного присутствия России в аннексированном Крыму и вокруг украинских границ.

Впрочем, подробности переговоров пока не сообщила ни американская, ни российская сторона. В Минобороны РФ лишь отметили: "Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

Напомним:

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины. 

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации. 

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