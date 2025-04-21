Министр обороны США Пит Хегсет и его супруга Дженнифер / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет поделился деталями мартовского удара по хуситам в Йемене в групповом чате, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Во втором чате Хегсет поделился деталями атаки, похожими на те, что в марте были раскрыты в журнале The Atlantic. Это произошло после того, как главный редактор издания Джеффри Голдберг случайно был добавлен в другой тайный чат в Signal.

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По словам источника, во второй чат входили около 10 человек. Чат был создан в ходе утверждения кандидатуры Хегсета для обсуждения административных вопросов, а не непосредственного военного планирования. Однако в переписке упоминались детали расписания авиаударов.

Также отмечается, что согласно официальным обнародованным Пентагоном фото, жена министра обороны США Дженнифер, бывшая продюсер Fox News, посещала чувствительные встречи с иностранными военными представителями. Во время мартовской встречи в Пентагоне Хегсета с британским коллегой Дженнифер сидела за его спиной.

В то же время, брат Хегсета является представителем Министерства внутренней безопасности в Пентагоне.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил без предоставления доказательств, что «СМИ охотно используют жалобы недовольных бывших сотрудников как единственный источник для своих статей».

«Ненавидящие Трампа СМИ продолжают одержимо пытаться уничтожить любого, кто поддерживает повестку дня президента Трампа… Мы уже достигли многого для американских военных и не отступим», — говорится в заявлении Парнелла на платформе X.

Представительница Белого дома Анна Келли сказала, что «недавно уволенные „информаторы“ продолжают извращать правду, чтобы успокоить свои разбитые эго и подорвать повестку дня президента».

Демократические законодатели заявили, что Хегсет не может оставаться в должности.

«Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергал жизнь людей опасности. Но Трамп до сих пор слишком слаб, чтобы его уволить. Пит Хегсет должен быть уволен», — написал в Сети лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Ветеран войны в Ираке, сенатор Темми Дакворт, которая получила серьезные ранения в бою в 2004 году, отметила, что Хегсет «должен уйти в отставку с позором».

Напомним, в марте стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповомой чату в Signal с обсуждением военных операций, в том числе ударов по хуситам в Йемене. После этого в середине апреля Пентагон отстранил трех чиновников из-за утечки секретной информации.