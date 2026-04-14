Глава Пентагона снова пропустит встречу по Украине: США меняют подход

Гегсет не будет участвовать в заседании по Украине / © Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет снова не будет участвовать в заседании Контактной группы по обороне Украины.

Как сообщают американские СМИ, в частности Рolitico, на этот раз Вашингтон будет представлять заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби.

Встреча состоится в виртуальном формате и соберет представителей более 50 стран, поддерживающих Украину. При этом Соединенные Штаты станут одним из немногих государств, не делегирующих на нее руководителя оборонного ведомства.

Также ожидается отсутствие командующего силами НАТО в Европе, американского генерала Алексуса Гринкевича. Вместе с тем к обсуждению присоединятся его заместители и другие представители Североатлантического союза.

США все больше полагаются на Европу в поддержке Украины

По информации источников, Хегсет посещал подобные встречи нерегулярно в течение последнего года. Это может свидетельствовать о постепенном изменении подхода администрации Дональда Трампа, которая все больше ориентируется на другие направления безопасности и ожидает, что европейские союзники примут большую часть поддержки Украины.

В этот раз заседание Контактной группы запланировано на 15 апреля. Его будут координировать министр обороны Германии Борис Писториус и глава оборонного ведомства Великобритании Джон Гили.

Несмотря на определенное снижение уровня участия США формат встречи остается ключевой площадкой для координации военной помощи Украине и обсуждения дальнейших шагов поддержки Киева.