Глава Пентагона собирает в Брюсселе министров обороны почти со всего мира, чтобы обсудить военную помощь Украине

Глава Пентагона собирает в Брюсселе министров обороны почти со всего мира, чтобы обсудить военную помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, чтобы лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины.

Международное турне, в рамках которого предполагается встреча с министрами обороны почти со всего мира в Бельгии, глава Пентагона начнет со вторника, 7 июня.

Об этом министр оборонного ведомства США сообщил на своей странице в Twitter.

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"Наконец-то я поеду в Брюссель (Бельгия), чтобы провести следующую личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Лидеры обороны буквально со всего мира будут там, чтобы обсудить кризис в Украине после неспровоцированного вторжения России", — написал глава Пентагона.

Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной помощи Норвегии, уже на передовой и с высокой точностью поражают цели и уничтожают российских солдат.

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