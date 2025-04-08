Глава Пентагона в Панаме заявил, что вернет Панамский канал: как его встретили

Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Панаму / © Associated Press

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Соединенные Штаты вернут Панамский канал из-под влияния Китая.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во вторник во время визита в Панаму, передает Reuters.

После переговоров с панамским правительством Хегсет пообещал углубить сотрудничество с местными силами в сфере безопасности. Он сказал, что Пекину не будет позволено использовать канал как оружие, используя коммерческие отношения китайских компаний для шпионажа.

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«Вместе мы вернем Панамский канал от влияния Китая. Китай не строил этот канал. Китай не управляет этим каналом и Китай не будет использовать этот канал как оружие. Вместе с Панамой во главе мы будем поддерживать канал безопасности и доступности для всех стран», — отметил глава Пентагона.

Гегсет является первым министром обороны США, посетившим Панаму за последние десятилетия. Его поездка состоялась после сообщений о том, что администрация Трампа спросила у американских военных варианты обеспечения доступа к каналу, который Соединенные Штаты построили более столетия назад и передали Панаме в 1999 году. Трамп жаловался, что это было плохое соглашение для Соединенных Штатов.

Хегсет встретился с министром общественной безопасности Панамы, президентом Хосе Раулем Мулино и другими официальными лицами.

Учитывая жесткую риторику Трампа, ставки на визит Хегсета высоки. Ранее глава Белого дома заявлял, что вернет США контроль над Панамским каналом.

«Моя администрация получит обратно Панамский канал, и мы уже начали это делать… Это был также самый дорогой проект, когда-либо строившийся в истории нашей страны… Мы не Китаю отдали, а Панаме. Мы забираем его обратно», — говорил Трамп.

Почему Панамский канал так важен для США.

Напомним, что США построили канал более столетия назад и передали его под контроль Панамы в 2000 году. Открытый в 1914 году Панамский канал называют одним из инженерных чудес света или межокеанским лифтом. Построили его США, потратив около $11,6 млрд (в эквиваленте на сегодняшний день — ред.). Ежегодно прохождение судов через Панамский канал приносит в бюджет Панамы около $4 млрд.

© Reuters

Более 40% контейнерных перевозок США, которые оцениваются примерно в 270 миллиардов долларов в год, проходят через Панамский канал, составляющий более двух третей судов, которые ежедневно проходят через второй по загруженности межокеанский водный путь в мире.

Но больше всего его значение — геополитическое.

Эксперты говорят, что Панамский канал будет иметь решающее значение для прохода военных кораблей США во время вероятного будущего конфликта в Азии, поскольку корабли ВМС США будут переходить из Атлантики в Тихий океан для поддержки военных усилий.

Даже без блокировки канала Китай мог бы иметь огромное преимущество, имея возможность следить за проходящими через него судами.