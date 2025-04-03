Глава Пентагона впервые проигнорирует встречу в формате "Рамштайн" — Defense News

Глава Пентагона США Пит Хегсет / © Bloomberg

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Соединенные Штаты впервые после полномасштабного вторжения проигнорируют заседание в формате «Рамштайн» – глава Пентагона США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины 11 апреля.

Об этом пишет Defense News со ссылкой на собственные источники.

«Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 стран по координации военной поддержки Украины. Впервые коалиция соберется без участия главы Пентагона», - пишет Defense News со ссылкой на официальных представителей США.

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Хегсет присутствовал на последней встрече в феврале, хотя он стал первым министром обороны США, который за 26 встреч коалиции не возглавлял ее.

По словам американского чиновника, глава Минобороны США не присоединится к заседанию лично, ни в формате онлайн. Пентагон вряд ли отправит каких-нибудь высокопоставленных представителей, которые обычно могут заменить министра в таких поездках.

Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах, поддерживающих Украину, включая те, которые помогают руководить безопасностной помощью и обучением, сказал американский чиновник.

Для европейцев отсутствие министра является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Трампа к вооружению Украины — тезис, который Хегсет четко высказал на последней встрече в феврале.

Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, основал Контактную группу по обороне Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году. С этого времени группа помогла собрать и скоординировать более 126 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности, примерно половина из которых поступила из Америки.

После начала президентства Дональда Трампа руководящую роль в «Рамштайне» взяла на себя Великобритания, и предыдущее заседание формата в феврале состоялось при ее председательстве.

Ранее экс-глава Пентагона обратился к Трампу и заявил, что Путину нельзя доверять.