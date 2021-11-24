Глава правительства Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Глава правительства Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Как уверяют лидеры партий, больше всего Андерсон будет переизбрана на должность премьер-министра.

Новая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после того, как ее избрали главой правительства.

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает SVT.

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Партия зеленых объявила в среду, 24 ноября, что покинет правительство после того, как шведский парламент проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы. Как объясняют в партии, одобренный правыми бюджет "сеет раздор между людьми, предполагает урезание экологических затрат и увеличение выбросов".

Согласно практике, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если партия решит выйти из правительства. В то же время Андерссон сообщила спикеру Андерасу Норлену, что она все еще заинтересована в руководстве социал-демократическим однопартийным правительством. " Для меня это об уважении, я не хочу руководить правительством, где могут быть основания поставить под сомнение его легитимность", — сказала она.

Пока неизвестно, что будет дальше с правительством Швеции. Как сообщили в офисе спикера Норлена, там обсудит ситуацию с лидерами восьми партий и только после этого объявят решение. Это может произойти в четверг днем.

Как отмечает один из лидеров партии Энни Леф, центристская партия уволит Магдалену Андерссон в качестве премьер-министра во время нового голосования в связи с объявлением "Партии зеленых" выйти из правительства. Однако во время нового голосования Магдалена Андерссон, больше всего, будет переизбрана на должность премьер-министра.

Как сообщалось, правительство Эстонии впервые возглавила женщина. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новое правительство страны, которое возглавила лидер Партии реформ Кая Каллас.

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