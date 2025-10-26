Глава правительства сообщил о беременной министре, у которой будет "83 ребенка"

Премьер-министр Албании Эди Рама / © Associated Press

Премьер-министр Албании Эди Рама очень образно описал будущее развитие технологий на основе искусственного интеллекта в государственном управлении. По его словам, виртуальный министр Диелла, которая в правительстве отвечает за сферу закупок, «беременна» и вскоре у нее появится «83 ребенка», которые станут помощниками депутатов албанского парламента.

Об этом сообщило местное издание Shqiptarja.

Глава правительства пояснил, что виртуальные помощники на основе искусственного интеллекта будут отслеживать все, что происходит во время заседаний в парламенте, делать заметки и предоставлять предложения депутатам.

«[Например], ты пошел за кофе, и забыл вернуться на работу. Когда ты вернешься, этот ребенок расскажет тебе, о чем говорили, когда тебя не было, упоминали ли твое имя, и нужно ли тебе контратаковать того, кто упомянул тебя по негативным причинам», — пояснил премьер.

Напомним, Албания стала первой страной в мире, где должность в правительстве получил не человек, а искусственный интеллект. Виртуальная чиновница по имени Диелла (в переводе с албанского — «солнышко») отвечает за сферу государственных закупок.