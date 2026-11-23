Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

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Директор разведки США Джей Клейтон заявил, что российский диктатор Путин не является другом Соединенных Штатов по вопросу Украины.

Об этом Клейтон рассказал в интервью ABC News.

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Журналист напомнил, что во время встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпин Трамп назвал российского правителя другом. Позже американский президент опубликовал в соцсети Truth Social общую фотографию с ним, сопровождая ее подписью «Мой друг».

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Когда Трампа спросили, можно ли считать Путина другом не только лично для него, но и для Соединенных Штатов, президент ответил, что не может говорить от имени всей страны.

Во время интервью аналогичный вопрос задали Клейтону. Сначала руководитель разведки объяснил, почему считает употребление слова «друг» оправданным в контексте встречи трех лидеров.

По его словам, саммит имел историческое значение, ведь руководители трех ядерных государств обсудили необходимость предотвращения ядерного инцидента.

«Это просто невероятно, что они втроем встретились и обсудили этот вопрос», — отметил Клейтон.

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Он добавил, что диалог между государствами, владеющими ядерным оружием, должен давать уверенность в том, что стороны не допустят опасную эскалацию.

«В контексте именно этого разговора использование слова „друг“ было вполне уместным», — объяснил глава американской разведки.

Однако журналист повторно уточнил, считает ли Клейтон Путина другом Соединенных Штатов, учитывая его действия в Украине. В ответ чиновник четко отмежевал переговоры о ядерной безопасности от позиции Вашингтона по поводу российской агрессии.

«Он не друг Америки в Украине. Вовсе нет. Вовсе нет», — подчеркнул Клейтон.

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Таким образом, руководитель разведки дал понять, что готовность США вести переговоры с Москвой по предотвращению ядерного конфликта не означает сближения позиций сторон по отношению к войне. Дипломатический диалог с Путиным по вопросам глобальной безопасности не отменяет принципиальных разногласий между Вашингтоном и Кремлем из-за российского вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вызвал волну критики среди британских политиков, ранее поддерживавших его.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию рукопожатия с российским диктатором Владимиром Путиным, сопровождая ее подписью «Мой друг».

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