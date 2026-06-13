Глава разведки США перед отставкой повторила нарратив Кремля о «биолаборатории» в Украине

Тулси Габбард / © Associated Press

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала информацию о финансировании Вашингтоном более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах мира.

Об этом сообщает NV.

По словам Габбарда, американское правительство в течение длительного времени финансировало более 120 лабораторий, где проводятся исследования биологических патогенов, в том числе потенциально опасных.

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В заявлении офиса директора Национальной разведки также упоминаются лаборатории в Украине, которые, по утверждению ведомства, могут находиться под угрозой из-за продолжительной российско-украинской войны.

На эти заявления отреагировал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, специализирующийся на деятельности российских спецслужб. Он раскритиковал действия Габбарда, заявив, что ее слова могут быть использованы Кремлем в собственных информационных кампаниях.

«Невероятно. Публикуя то, что выглядит (если вы дадите себе хлопоты ознакомиться с „доказательствами“) как вполне легитимная американская программа, а также вспоминая о рисках использования этого в „российских информационных кампаниях“, Тулси Габбард — настоящий „источник щедрости“ — преподносит Кремлю еще одну информационную операцию», — написал.

Он также добавил: «Существует красная линия манипуляций и злоупотребление служебным положением, по которой полезный идиот неизбежно превращается в предателя».

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Журналист Financial Times Кристофер Миллер также подверг критике заявление главы Нацразведки США. По его словам, Габбард воспользовалась возможностью продвинуть одну из своих давних теорий заговора, извращая факты и фактически подыгрывая российским нарративам.

Кроме того Миллер обратил внимание на ошибки в обнародованных материалах. В частности, на слайдах с доказательствами было некорректно обозначено расположение Киева, а один из украинских городов подписали как Чернов.

Карта Украины с «биолабораториями»

В своем заявлении Габбард также отметила, что американская разведка ранее предупреждала о возможном хранении опасных патогенов на одном из финансируемых США объектов в Украине. При этом, по ее словам, объект мог быть уязвим к российским атакам или захвату.

В то же время журналисты RFE/RL обратили внимание, что в обнародованных материалах нет информации, которая ранее не была бы известна общественности.

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Издание напоминает, что в рамках программы по уменьшению биологических угроз Соединенные Штаты в течение многих лет открыто финансировали модернизацию лабораторий и меры по безопасному контролю над исследовательскими программами, связанными с наследием советских разработок в области биологического и химического оружия.

Журналист The Insider Майкл Вайс напомнил, что Агентство по уменьшению военной угрозы США официально приступило к работе в Украине еще в 2005 году. Речь идет о поддержке украинских учреждений, занимающихся эпидемиологическим наблюдением и мониторингом инфекционных заболеваний.

По данным RFE/RL, администрация Дональда Трампа в последние месяцы анализирует документы и программы, связанные с деятельностью биологических лабораторий, получаемых американским финансированием. Это происходит после решения ограничить федеральную поддержку отдельных исследований модификации организмов в некоторых странах, в частности в Китае.

Дополнительное внимание к заявлению привлекло то, что оно было обнародовано через несколько недель после объявления Габбарда о намерении покинуть пост директора Национальной разведки США.

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В России слова Габбарда сразу использовали для продвижения собственных нарративов. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль якобы давно предупреждал о «военно-биологической деятельности США».

В свою очередь украинская журналистка Екатерина Лисунова заявила, что Габбард фактически повторила один из самых известных российских пропагандистских мифов.

«В последние дни в должности директора Национальной разведки [Габбард] решила обнародовать один из самых смешных кусков российской пропаганды, который конкретно направлен против правительства США и лживо утверждает, что американцы создали опасные биолаборатории в Украине», — отметила она.

Журналисты также напоминают, что тема так называемых американских биолабораторий в Украине на протяжении многих лет была одним из ключевых элементов российской дезинформации. По данным The Insider, одной из первых масштабных публикаций по этой теме стал материал агентки ГРУ Участки Гайтанджиевой, обнародованный еще в 2018 году.

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После начала полномасштабного вторжения Габбард неоднократно выступала с заявлениями, вызывавшими критику из-за распространения тезисов о якобы ответственности США за российскую агрессию и обвинение Украины в создании биологического оружия.

В то же время, представители администрации Джо Байдена неоднократно опровергали подобные утверждения. Бывший представитель Пентагона Джон Кирби называл такие заявления абсурдными и элементом российской пропаганды.

Эксречник Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что Москва придумывает ложные поводы для оправдания собственных действий против Украины.

Также бывшая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что США и Украина не занимаются разработкой биологического оружия и соблюдают международные обязательства в этой сфере.

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В Министерстве здравоохранения Украины ранее заявляли, что на территории страны не существует никаких американских биолабораторий. Все лаборатории работают в сфере общественного здоровья и занимаются выявлением и исследованием инфекционных заболеваний в соответствии с международными нормами.

Подобные утверждения ранее проверялись и международными медиа. В частности, BBC в марте 2022 года опровергла российские заявления о якобы разработке биологического оружия в Украине. Журналисты отмечали, что работающие в Украине лаборатории общественного здоровья получают поддержку от международных партнеров, в частности США, ЕС и ВОЗ, но находятся под украинским управлением.

Также отмечалось, что сотрудничество между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины продолжается с 2005 года и направлено на модернизацию лабораторной инфраструктуры и противодействие распространению опасных инфекций.

Ранее сообщалось, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард инициировала проверку более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые в течение десятилетий получали финансирование от Соединенных Штатов.

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Мы ранее информировали, что после отставки Тулси Габбард исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас.

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