Бывший вице-премьер-министр РФ считает, что нынешние японские названия некоторых Курильских островов являются "нелогичными".

Генеральный директор российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Курильские острова, являющиеся предметом территориального спора с Японией, могут быть переименованы в честь российских кораблей времен русско-японской войны начала 20 века.

Такое заявление он сделал в понедельник, 23 мая, в эфире государственного радио Sputnik, передает Reuters.

В частности, Рогозин, ранее бывший вице-премьер-министром и руководивший российской оборонной промышленностью, предложил сменить название одного из островов на "Варяг" — в честь крейсера, затопление которого начало российско-японскую войну в 1904 году. Еще одному острову он предложил дать название другого российского корабля того времени — "Кореец".

По его словам, это было "логичнее", поскольку современные японские названия "уничтожают русский язык".

Территориальный спор вокруг островов, которые, по словам России, являются частью ее Курильской цепи, а Япония называет своими Северными территориями, помешала Токио и Москве достичь мирного соглашения, официально завершившего боевые действия Второй мировой войны.

Напомним, что Япония присоединилась к своим западным союзникам по введению экономических санкций против России после того, как Кремль развязал захватническую войну против Украины.

В Японии впервые за 19 лет Курильские острова назвали "незаконно оккупированной территорией"

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