Глава РПЦ неожиданно забыл имя Путина: курьезный момент сняли на видео

В то же время Кирилл обращался к диктатору со словами "ваше превосходительство".

Глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) вдруг забыл имя президента России Владимира Путина, обращаясь к нему.

Об этом свидетельствует видео выступления Кирилла на саммите Россия-Африка.

Так, глава Русской православной церкви перепутал отчество российского диктатора: вместо того, чтобы назвать Путина "Владимировичем", назвал его "Васильевичем".

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич… Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. Ваше превосходительство, уважаемый господин Азали Ассумани, президент Союза Коморских островов…" – сказал Кирилл.

Реагируя на это, Путин едва улыбнулся и покачал головой.

Патриарх Кирилл внезапно забыл имя Путина: видеофакт

Напомним, недавно и сам Путин насмешил Сеть ошибкой, после которой пользователи заподозрили у диктатора деменцию. Так, президент РФ запутался в возрасте ребенка, сказав, что ему три года, хотя за несколько секунд до этого было озвучено, что девять.

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