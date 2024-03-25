Глава СБУ ответил, чего ожидать после псевдопобеды Путина на президентских выборах в РФ

Несет ли новый президентский срок Путина еще большую угрозу для Украины?

Так называемая победа Владимира Путина на выборах президента в России станет "очередным томом в материалах преступлений, совершаемых РФ".

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в интервью во время телемарафона 25 марта.

Так называемая победа Путина на выборах президента РФ означает лишь дополнительные материалы уголовных дел в отношении преступлений, совершаемых РФ, отмечает глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Эта псевдопобеда — только очередные тома во время документирования всех преступлений, которые совершает Путин и вся его команда", — сказал Малюк.

Глава СБУ добавил, что проведение российских псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины – это уже преступление.

"Да явка и те результаты, которые они нарисовали, были известны нам еще накануне. Все это фиксировалось и сегодня это все ложится в материалы соответствующих уголовных производств"", — сказал он.

▶ На YouTube-канале можно посмотреть полное видеоинтервью с главой СБУ Василием Малюком: Первый раз Крымский мост взорвала "тепличная пленка"! Председатель СБУ Василий Малюк. Интервью

Добавим, что глава Кремля Владимир Путин пригрозил созданием "санитарной зоны" в Украине из-за "прилетов" по территории РФ.

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