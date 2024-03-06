Глава спецслужбы Молдовы о новых попытках дестабилизации со стороны РФ: какие сценарии готовит Москва

По данным Александра Мустяце, РФ стремится спровоцировать протесты в Молдове и разжечь сепаратистские настроения в Приднестровье и Гагаузии.

Россия может предпринять попытку сорвать попытки Молдовы вступить в ЕС, спровоцировав социальные конфликты в непризнанном Приднестровье.

Об этом 5 марта заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце, передает Newsmaker.

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По его словам, в распоряжении молдавской разведки оказались данные, указывающие на "беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ".

"Цель этих действий – скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, подорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния. Есть информация о попытке скомпрометировать референдум по евроинтеграции, президентские выборы, очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции", – сказал он.

По его словам, еще один этап Москвой запланирован на 2025 год. Его цель – взять под контроль парламент Молдовы.

"Планируют кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты для разжигания межнациональной розни, кризиса безопасности и общественного порядка, в том числе в Гагаузии или на Левом берегу Днестра (Приднестровье. – Ред.). Эти кризисы будут запускаться последовательно или параллельно, часто посредством согласованных действий и пропаганды", – говорит Мустяце.

Третий элемент, по словам Мустяце, – "масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов".

Кроме того, глава молдавской СИБ предполагает, что весной этого года пророссийские силы в Молдове могут возобновить свои протесты.

Ранее сообщалось, что 28 февраля непризнанное Приднестровье может попросить Путина о "присоединении" к составу РФ. Тогда в Приднестровье впервые за 18 лет был проведен съезд депутатов всех уровней. Но ожидаемого обращения к российскому диктатору по поводу аннексии региона так и не было.

В место этого непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы.

В свою очередь официальный Кишинев назвал призыв Приднестровья к РФ о "помощи" "еще одним элементом гибридной войны".