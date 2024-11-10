Сийярто заговорил о "возвращении мира в Европу" в 2025 году

По словам министра Петера Сиярто, Соединенные Штаты займут совершенно противоположный, "мирный" подход
Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США изменит ход войны в Украине.
Об этом сообщает венгерское издание Telex.
Как заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, победа Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах Америки "создала новую реальность в мире".
Он считает, что будущая администрация США займут совершенно противоположный, "мирный" подход, "ставящий под сомнение и заставляющий изменить полностью провальную европейскую стратегию поставки оружия, применения оружия по территории России и одобрения новых пакетов санкций".
Сиярто отметил, что победа республиканца на выборах означает, что есть хороший шанс в следующем году вернуть мир в Европу.
Глава венгерского МИД убежден, что это открывает для Венгрии совсем другие экономические возможности, и она не будет больше тратить ресурсы на "вызовы военного времени".
Напомним, глава Военного комитета НАТО считает, что Трамп не должен позволить Путину почувствовать себя победителем в войне против Украины.
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