Глава военного комитета НАТО заявил о готовности Альянса к конфронтации с РФ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр гарантирует, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией, отметив, что нынешним приоритетом является перевооружение.

Об этом он заявил в интервью португальскому каналу RTP.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, промышленное производство стран Североатлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести "военную экономику мирного времени".

Руководитель военной структуры НАТО заявляет, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, учитывая, что Москва намерена вернуть себе размеры бывшего Советского Союза.

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В то же время он заверил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией.

К реальности ядерной войны Роб Бауэр относится скептически, заявив, что не считает российского президента Владимира Путина безумным.

"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек", – отметил адмирал.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что риск применения ядерного оружия Россией невелик. Впрочем, отмечает он, "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

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