Глава ВОЗ не исключает, что коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории: заявление

Глава ВОЗ не исключает, что коронавирус мог распространиться из китайской лаборатории: заявление

Заявление противоречит отчету ВОЗ, в котором версию об утечке вируса из лаборатории называли "крайне маловероятной".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории случаются несчастные случаи, — высказался Тедрос. — Это обычное дело".

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Он, в частности, напомнил о том, что правительство Китая отказалось предоставить необработанные, персонализированные данные о ранних случаях COVID-19 исследователям Всемирной организации здравоохранения, приезжавшим в Ухань в начале этого года.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ "просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать". "Особенно по необработанным данным, которые мы просили в первые дни пандемии", — указал глава специализированного учреждения ООН по вопросам здравоохранения.

Глава ВОЗ отметил необходимость получения от Китая иформации о том, "какой была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии".

"Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить (лабораторную утечку. — Ред)", — добавил Гебрейесус.

Заметим, что его заявление противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называют версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Напомним, что приезду команды экспертов в Уханя предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Между тем ряд стран призвал Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.

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