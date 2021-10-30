Глава ВОЗ не исключает появление на Земле нового опасного вируса

"Даже если мы положим конец этой пандемии, то должны подготовиться к следующей", - отметил глава ВОЗ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является несомненным с точки зрения биологии.

Об этом информирует ВОЗ.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - отметил глава ВОЗ. "Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - заметил он.

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По словам Гебрейесуса, угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними. Он призвал страны поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет лишь 6%.

Также хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами.

Напомним, что в разведке США уверяют, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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