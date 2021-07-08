Глава ВОЗ отметил, что новые штаммы COVID-19 пока побеждают в гонках с вакцинами

Глава ВОЗ отметил, что новые штаммы COVID-19 пока побеждают в гонках с вакцинами

По его словам, это происходит из-за несправедливого производства и распределения вакцин.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что новые варианты коронавируса пока побеждают в гонках с вакцинами от COVID-19.

Об этом он сказал во время брифинга, передает "Укринформ".

"Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданной и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса", — заявил Гебреесус, добавив, что некоторые страны с высоким уровнем вакцинированного населения отказываются от противоэпидемических мероприятий и ослабляют меры, будто-бы пандемия коронавируса уже закончилась.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии. Ранее глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии. По его мнению, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения. По его словам, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что количество жертв коронавируса достигло четырех миллионов, а пандемия COVID-19 далека от завершения.

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