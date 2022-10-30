"Повар Путина" обиделся на YouTube из-за "русофобского контента" и призвал заблокировать его в РФ

Евгений Пригожин уже обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

Российский бизнесмен и глава ПК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого неофициально называют "поваром Путина", хочет заблокировать YouTube в России.

Об этом сообщила прессслужба холдинга "Конкорд", принадлежащего Пригожину, разместив заявление в соцсети РФ.

С соответствующим призывом Пригожин обратился к генпрокурору Игорю Краснову, сообщает прессслужба.

Евгений Пригожин утверждает, что с началом войны России против Украины, которую в стране-агрессорке называют "специальной операцией", в сети развернулась "полномасштабная информационная война", в которой активно используются дезинформация и негативные установки, "вводимые с помощью YouTube".

Пригожин возмущен, что на YouTube якобы "распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к власти в Российской Федерации и деструктивные материалы". Заменить YouTube он предлагает VK, Rutube, "Одноклассники", "Дзэн".

Пригожин также начал строить параллельную Минобороны военную структуру. Аналитики считают, что он может стать большой угрозой для правления диктатора.

Напомним, в РФ ПИК "Вагнера" массово набирает на войну ВИЧ инфицированных заключенных из российских тюрем, также сообщают о зараженных гепатитом для дальнейшего их привлечения на строительстве оборонительной линии на оккупированных территориях Донбасса.

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