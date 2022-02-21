"Главная цель – развалить Россию": в Кремле США обвинили в разрешении конфликта на Донбассе

"Главная цель – развалить Россию": в Кремле США обвинили в разрешении конфликта на Донбассе

В Кремле уверены, что главной целью США является развал России.

В Кремле заявили, что конфликт в Донбассе якобы был организован Соединенными Штатами и именно с ними необходимо вести прямые переговоры.

Об этом заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Совбеза РФ.

"Этот конфликт в Донбассе не народ Украины организовал, народ Украины против этого, их запугивают, заставляют идти по этому пути. Организовали США, поэтому единственная страна, с которой нужно вести переговоры — это США", — заявил он.

Кроме этого абсурдного заявления, в РФ заявили, что главной целью Соединенных Штатов Америки является развал России: "Свои конкретные цели они скрывают, а это - развал Российской Федерации".

Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин срочно созвал заседание Совета безопасности РФ. Главной темой, которую обсуждали участники этого собрания, стало обострение на Донбассе и возможность признания независимости так называемых ДНР и ЛНР.

ТСН.ua собрал главные заявления, которые сделали выступающие на Совбезе РФ.

Читайте также: