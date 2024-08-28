Главная проблема – в головах союзников: Кулеба сделал резкое заявление, в Польше его поддержали

Западные союзники боятся эскалации конфликта со стороны РФ, поэтому очень тяжело принимают радикальные решения по поддержке Украины.

Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина в войне с Россией, состоит в том, что ее союзники боятся одобрять новую политику поддержки Украины из-за страха эскалации конфликта.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 28 августа, во время встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским, пишет Reuters.

"С самого начала полномасштабного вторжения самой большой проблемой, с которой сталкивается Украина, является доминирование концепции эскалации в процессах принятия решений среди наших партнеров", – заявил Кулеба.

Издание отмечает, что заявление Кулебы прозвучало на следующий день после того, как министр иностранных дел РФ снова "вытащил флаг" Третьей мировой войны и заявил, что Запад "играет с огнем", когда рассматривает возможность разрешить Киеву наносить удары вглубь России.

Уже третий год с начала полномасштабной войны Украина призывает Запад предоставить ее защитникам дальнобойное оружие и позволить бить им по военным и стратегическим объектам на российской территории. Киев также хочет получить помощь союзников в сбивании воздушных целей над украинской территорией, чтобы максимально эффективно закрыть небо над населенными пунктами в тылу.

"Война всегда связана с большими затратами: техники, денег, оружия, ресурсов. Но настоящие проблемы всегда здесь – в голове", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что большинство партнеров Украины боятся также обсуждать будущее страны-агрессора.

"Это очень огорчает, потому что если мы не говорим о будущем источника угрозы, то мы не можем выстраивать стратегию", – сказал он.

В ответ на слова Кулебы министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что пока Россия использует дальнобойное оружие против Украины, союзники должны "позволить Украине бороться тем, что у нее есть, и тем, что мы ей предоставили". Он также призвал Запад "поставлять больше" ресурсов, необходимых Украине для победы над российским агрессором.

Напомним, Совет НАТО-Украина после недавних массированных российских атак по украинским населенным пунктам и инфраструктуре осудил удары России по гражданским украинцам. Союзники подтвердили свои намерения в дальнейшем укреплять оборону Украины.

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