ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1369
Время на прочтение
1 мин

Главного идеолога партии Путина объявили "иноагентом": за что он поплатился

Единоросс и политолог Сергей Марков попал в немилость якобы из-за «распространения недостоверной информации» о политике и решениях российских властей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Сергей Марков

Идеолог «Единой России» политолог Сергей Марков

Кремлевская машина пропаганды начала пожирать «своих». Министерство юстиции РФ признало «иноагентом» Сергея Маркова, бывшего главного идеолога путинской партии «Единая Россия» и доверенное лицо Путина.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские паблики и медиа.

Согласно официальному объяснению, Марков якобы выступал на иностранных площадках и «распространял недостоверную информацию» о политике кремлевского режима. Также ему инкриминируют тиражирование материалов других «иноагентов».

Сам Марков, еще вчера являвшийся завсегдатаем российских телешоу, заявил, что стал жертвой «врагов России», которые, по его мнению, в скором времени «либо окажутся предателями, либо будут уволены как коррупционеры». Политолог утверждает, что будет оспаривать этот статус в суде, ведь это «клевета» и «некая ошибка».

Причиной опалы Маркова, вероятно, стали его высказывания во время недавнего визита в Азербайджан. На Шушинском Глобальном медиафоруме он похвалил президента страны Ильхама Алиева, назвав его «блестящим интеллектуалом» и «победителем-лидером». Это вызвало волну возмущения среди российских «z-патриотов», обвинивших Маркова в «унижении» России.

Впрочем, по словам неназванных «друзей политолога», Марков не намерен эмигрировать, хотя и отдает себе отчет, какие бытовые сложности несет иноагентский статус.

Напомним, незадолго до саммита на Аляске Марков выразил надежду, что Трамп поймет, что Зеленский является главной причиной войны России в Украине, а европейские лидеры – второй причиной войны, а не Россия.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie