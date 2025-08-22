Идеолог «Единой России» политолог Сергей Марков

Кремлевская машина пропаганды начала пожирать «своих». Министерство юстиции РФ признало «иноагентом» Сергея Маркова, бывшего главного идеолога путинской партии «Единая Россия» и доверенное лицо Путина.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские паблики и медиа.

Согласно официальному объяснению, Марков якобы выступал на иностранных площадках и «распространял недостоверную информацию» о политике кремлевского режима. Также ему инкриминируют тиражирование материалов других «иноагентов».

Сам Марков, еще вчера являвшийся завсегдатаем российских телешоу, заявил, что стал жертвой «врагов России», которые, по его мнению, в скором времени «либо окажутся предателями, либо будут уволены как коррупционеры». Политолог утверждает, что будет оспаривать этот статус в суде, ведь это «клевета» и «некая ошибка».

Причиной опалы Маркова, вероятно, стали его высказывания во время недавнего визита в Азербайджан. На Шушинском Глобальном медиафоруме он похвалил президента страны Ильхама Алиева, назвав его «блестящим интеллектуалом» и «победителем-лидером». Это вызвало волну возмущения среди российских «z-патриотов», обвинивших Маркова в «унижении» России.

Впрочем, по словам неназванных «друзей политолога», Марков не намерен эмигрировать, хотя и отдает себе отчет, какие бытовые сложности несет иноагентский статус.

Напомним, незадолго до саммита на Аляске Марков выразил надежду, что Трамп поймет, что Зеленский является главной причиной войны России в Украине, а европейские лидеры – второй причиной войны, а не Россия.