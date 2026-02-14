Алексей Навальный / © Associated Press

Реклама

Британское правительство и его европейские союзники заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был убит с помощью токсина эпибатидина из южноамериканской лягушки, который классифицируют как химическое оружие.

Об этом объявили Министерство иностранных дел Великобритании вместе с союзниками — Швецией, Францией, Германией и Нидерландами, пишет Daily Mail.

По сообщению, Навальный умер в возрасте 47 лет во время заключения в отдаленной арктической колонии два года назад. Ему были назначены длительные сроки заключения по сомнительным обвинениям в хищении. Россия объявила о его смерти 16 февраля 2024 года, а союзники Навального и международные эксперты указали на политический мотив его отравления.

Реклама

Токсин эпибатидин, содержащийся в коже южноамериканской ядовитой лягушки, в 200 раз сильнее морфина и вызывает паралич и смерть. Доказательства отравления были подтверждены лабораторными анализами из пяти европейских стран. Великобритания и ее союзники отмечают, что только российское государство имело возможность, мотив и средства для совершения такого убийства.

Вдова Навального Юлия заявляла, что с самого начала была убеждена в его отравлениии поблагодарила европейские страны за предоставленные доказательства. Она назвала Путина убийцей и призвала привлечь его к ответственности за преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, что Офис директора национальной разведки США опубликовал ранее секретный документ, который освещает систематические убийства политических оппонентов Владимира Путина.