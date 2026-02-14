- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 1 мин
Главного оппонента Путина Алексея Навального отравили веществом, которое получают из южноамериканских лягушек
Навального убит смертельным токсином, лаборатории ЕС дали подтверждение этому.
Британское правительство и его европейские союзники заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был убит с помощью токсина эпибатидина из южноамериканской лягушки, который классифицируют как химическое оружие.
Об этом объявили Министерство иностранных дел Великобритании вместе с союзниками — Швецией, Францией, Германией и Нидерландами, пишет Daily Mail.
По сообщению, Навальный умер в возрасте 47 лет во время заключения в отдаленной арктической колонии два года назад. Ему были назначены длительные сроки заключения по сомнительным обвинениям в хищении. Россия объявила о его смерти 16 февраля 2024 года, а союзники Навального и международные эксперты указали на политический мотив его отравления.
Токсин эпибатидин, содержащийся в коже южноамериканской ядовитой лягушки, в 200 раз сильнее морфина и вызывает паралич и смерть. Доказательства отравления были подтверждены лабораторными анализами из пяти европейских стран. Великобритания и ее союзники отмечают, что только российское государство имело возможность, мотив и средства для совершения такого убийства.
Вдова Навального Юлия заявляла, что с самого начала была убеждена в его отравлениии поблагодарила европейские страны за предоставленные доказательства. Она назвала Путина убийцей и призвала привлечь его к ответственности за преступления.
Напомним, ранее мы писали о том, что Офис директора национальной разведки США опубликовал ранее секретный документ, который освещает систематические убийства политических оппонентов Владимира Путина.