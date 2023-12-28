Главнокомандующий армией Нидерландов сделал потрясающее заявление о войне с РФ: подробности

Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вайнен, с нового года уходящий в отставку, заявил, что страна и общество должны готовиться к войне с Российской Федерацией.

Об этом он заявил в интервью De Telegraaf, сообщает NL Times.

"Нидерланды должны серьезно бояться войны, и наше общество должно готовиться к ней", — сказал Вайнен.

По словам генерала, Гаага должна последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии, ведь они граничат с РФ или находятся близко к ней, поэтому лучше подготовлены к началу войны.

“Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них”, — отметил Вайнен, добавив, что у гражданского населения должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

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Топ-генерал предупредил, что РФ продолжает становиться сильнее, поэтому сильная армия необходима как сдерживающий фактор.

"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии", — сказал он, отметив важность того, чтобы страна устранила дефицит кадров в войсках.

Вайнен указал, что многое ожидает от инициативы в виде одного года добровольной службы для молодежи, который был введен после аналогичной программы в Швеции.

Генерал надеется привлекать две-три тысячи молодых людей каждый год, треть из которых, вероятно, выберут карьеру в армии, треть станет резервистами.

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