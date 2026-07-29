"Главные боеголовки против РФ": Лавров снова набросился на страны Балтии

Лавров набросился на страны Балтии / © Associated Press

Реклама

Глава МИД России Сергей Лавров снова озвучил ряд заявлений об угрозе России. В этот раз он заявил о «главных боеголовках» против РФ. По словам Лаврова, угрозу РФ представляют страны Балтии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Лавров назвал страны Балтии «главными боеголовками» против РФ

Страны Балтии превратились в основной инструмент давления на Россию. Об этом заявил Лавров. По мнению российского дипломата, об этом свидетельствует их намерение отказаться от запрета на размещение ядерного вооружения на своих землях.

Реклама

«Они сейчас главные „боеголовки“, которых натравливают на нас, зная их такой „горячий характер“ этих эстонских ребят. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории», — сказал Лавров.

Основой новых российских нападений на страны Балтии стали заявления президентов Литвы и Латвии — Гитанаса Науседы и Эдгарса Ринкевичса. Они подтвердили готовность Вильнюса и Риги принять средства ядерного сдерживания от союзников в НАТО.

Президенты подчеркнули, что речь идет только о потенциальных мерах в рамках общей оборонной стратегии Альянса.

В ответ россияне начали угрожать странам Балтии и заявлять, что не оставят это без внимания и отнесутся к размещению ядерного оружия рядом со своими границами очень серьезно.

Реклама

Когда Россия прекратит войну: заявление Лаврова

Напомним, Россия не намерена сворачивать войну против Украины и будет продолжать боевые действия до достижения целей, определенных Владимиром Путиным.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва будет соблюдать условия июня 2024 года, которые фактически предусматривали капитуляцию Украины: вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание их и Крыма российскими, отказ от вступления в НАТО, «демилитаризацию» и «денацификацию».

Лавров традиционно обвинил Запад в срыве предварительных договоренностей и заявил об окончательной потере доверия к западным партнерам.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со странами Европы и США, из-за чего это уже «полномасштабная война», а не «спецоперация».

Реклама

Новости партнеров