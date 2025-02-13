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Главные новости ночи 13 февраля 2025: взрывы в России и очередные заявления Трампа

Главные новости ночи 13 февраля 2025: взрывы в России и очередные заявления Трампа

В России в ночь на 13 февраля было громко и летали дроны / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 февраля 2025 года:

  • "Маловероятно", что Украина вернется к своим границам к 2014 году — Трамп Читать далее –>
  • Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным в Саудовской Аравии Читать далее –>
  • Жители российского Липецка заявили об атаке беспилотников: кое-где исчез свет Читать дальше –>
  • Дроны долетели до Беларуси: жители Гомеля пожаловались на атаку Читать далее –>
  • В Липецке раздалось 12 взрывов: стало известно, что могут атаковать беспилотники Читать далее –>

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