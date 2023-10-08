Главные события этой войны еще впереди – Портников назвал признаки того, что противостояние Израиля ХАМАСу будет долгим

Действия ХАМАСа против Израиля никогда не были столь масштабными, хорошо подготовленными и отчаянными.

Уже на второй день Ближневосточной войны становится очевидным, какое количество угроз для Израиля еще может возникнуть в результате нападения палестинского исламского движения ХАМАС 7 октября. Так что главные события этой войны еще впереди.

Об этом сказал журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале 8 октября.

"Утро началось с обстрела территории Израиля с территории Ливана. Как и следовало ожидать, в первые часы после рейда ХАМАСа, к войне подключилась другая прокси-армия Ирана – ливанская шиитская парамилитарная организация "Хезболла", которая еще и является одной из наиболее влиятельных политических". партий Ливана", – объяснил Портников.

По его словам, "Хезболла" не может не реагировать на действия ХАМАСа, потому что ее нежелание участвовать в войне против Израиля неодобрительно встретят в Тегеране (столица Ирана – ред.). Таким образом, это может сказаться как на личном финансировании деятелей этой группировки, так и на политических позициях группировки в мире радикальных организаций.

"Однако до сих пор остается непонятным, какую именно тактику выберет "Хезболла" в этой войне. Ограничится ли "Хезболла" исключительно обстрелами территории севера Израиля, или же попытается совершить рейды на территорию Израиля, пользуясь тем, что большая часть бойцов армии обороны Израиля в наземной операции на территории Сектора Газы с попыткой уничтожить как можно больше террористов ХАМАСа, поэтому главные события этой войны еще впереди, и совершенно логично, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что эта война в отличие от предыдущих акций Израиля против террористической организации ХАМАС будет длинным", – рассказал журналист.

Но и действия ХАМАСа против Израиля, как констатировал он, никогда не были столь масштабными, хорошо подготовленными и отчаянными.

"Прорываться через границы Израиля будет большим соблазном не только для "Хезболлы", но и радикальных организаций Сирии", — добавил журналист.

Также он отметил, что вопрос Ближневосточной войны будет главным приоритетом американской политики, ведь очевидно то, что кризис на Ближнем Востоке угрожает и национальным интересам, в частности, США, и экономической стабильности в мире.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают Израиль и позаботятся о помощи этой стране.

ТСН.ua собрал все, что известно о вооруженном конфликте в Израиле.

Между тем, уже называют причину провала спецслужб во время нападения ХАМАС на Израиль.

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