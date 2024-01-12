Главные задачи на поле боя для Украины и РФ в 2024 году: эксперт назвал определяющий фактор

Для Путина этот год будет критическим для того, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и не разрешить ВСУ приблизиться к Крыму.

Президентские выборы в США, намеченные на ноябрь 2024 года, будут оказывать определяющее влияние на ситуацию на поле боя во время войны, которую ведет РФ в Украине.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, для Путина и его армии в Украине наступил критический год для того, чтобы захватить Донбасс и не дать Украине прорваться в Крым.

Также читайте Как выборы в США повлияют на войну в Украине: Подоляк сделал прогноз

"Даже не то, что начать операцию по деоккупации, а даже приблизиться к Крыму. Это для него – главная задача. Для нас – наоборот, до выборов в Соединенных Штатах попытаться прорвать все-таки оборону на юге и создать условия для начала операции", – описал ситуацию эксперт.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников считает, что российское политическое руководство не будет обсуждать возможность окончания войны и будет строить политические планы исходя из результатов выборов президента США в ноябре 2024 года.

Читайте также: