Главный дипломат Макрона провел переговоры в Москве — Reuters

Эммануэль Бонн провел переговоры с Кремлем / © Getty Images

Высший дипломат президента Франции Эммануэля Макрона находился во вторник, 3 февраля, в Москве по переговорам с российскими чиновниками.

Об этом сообщил Reuters источник, знакомый со встречей, и два дипломатических источника.

По словам первого источника, Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический департамент Макрона от 2019 года, встретился с представителями Кремля.

Детали переговоров не разглашаются, кроме того, что их целью было обсуждение ключевых вопросов, в частности, ситуации в Украине.

Прессслужба президента Франции не подтвердила и не опровергла факт встречи.

«Как сказал президент во время своей пресс-конференции вчера, обсуждения ведутся на техническом уровне полностью прозрачно и в консультации с президентом Зеленским и главными европейскими коллегами», — отметили там.

Два дипломатических источника добавили, что союзники были проинформированы об инициативе, а Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим помощником президента России Владимира Путина.

Что говорил Макрон о переговорах с Кремлем

В декабре 2025 года Макрон заявлял, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние попытки США обеспечить мир в Украине потерпят неудачу.

Европейские лидеры, осторожные по поводу военных амбиций главы РФ Путина, выражали недовольство тем, что их исключили из мирных переговоров под руководством администрации президента США Дональда Трампа, вынуждены были поддерживать позиции Украины только со стороны.

Также Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с Путиным.

«Это готовится, и обсуждения ведутся на техническом уровне», — отметил он.

Макрон добавил, что процесс проходит в консультации с Украиной.

«Важно, чтобы европейцы возобновили собственные каналы обсуждения», — сказал он.