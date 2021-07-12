Главный инфекционист США не видит необходимости в третьей дозе вакцины против COVID-19

Главный инфекционист США не видит необходимости в третьей дозе вакцины против COVID-19

По его словам, американские ученые продолжают изучать этот вопрос.

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что пока нет необходимости во введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Компания Pfizer настаивает, что третья доза будет эффективной.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная администрация по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям усилитель, который добавляют к вакцине из двух доз или одной дозы", — заявил Фаучи, добавив, что рекомендации регулятора могут измениться.

Напомним:

Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. Американская фармацевтическая компания Pfizer готовится встретиться с медицинским регулятором США, поскольку настаивает на принятии третьей дозы своей вакцины от COVID-19 на федеральном уровне.

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