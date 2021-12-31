Главный инфекционист США считает, что пик заболеваемости "Омикроном" следует ожидать в конце января

В последнее время в США ускорился рост числа заболевших COVID-19.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что пик заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон" в стране, вероятно, будут наблюдаться в конце января 2022 года.

Об этом информирует CNBC.

"Я бы предположил, учитывая размеры территории нашей страны и разнородную ситуацию с вакцинацией, что, скорее всего, этот процесс займет больше пары недель, вероятно, к концу января, я думаю", - заметил Фаучи.

Добавим, что в США ускорился рост числа заболевших COVID-19: на этой неделе среднее количество заболеваний за неделю составило 280 тысяч, а на прошлой неделе - 150 тысяч. Полностью вакцинированы против коронавируса 61,9% населения США.

Сейчас США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству смертей от коронавируса. В США выявлено свыше 54,7 млн случаев заражения коронавирусом, и свыше 844 тыс. из них имели смертельный исход. Уже более 41 млн человек выздоровели.

Напомним, в Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных.

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