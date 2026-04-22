Главный коммунист России предсказывает новую революцию осенью этого года
Глава российских коммунистов требует от правительства РФ не допустить повторения 1917 года.
Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что ухудшение экономической ситуации в государстве-агрессоре могу спровоцировать революцию, подобную той, что была в 1917 году. При этом главный российский коммунист совсем этому не обрадовался, а наоборот призвал правительство принять срочные меры, чтобы этого не допустить.
Об этом сообщает агентство Reuters.
81-летний Зюганов сделал свое странное заявление во время пленарного заседания Государственной думы по случаю парламентских выборов, запланированных на сентябрь в Российской Федерации.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Владимира Путина, его стратегию и политику, но вы [правительство] нас не слушаете», — сказал он.
Его замечания вызвали аплодисменты, и их внимательно выслушал Вячеслав Володин, спикер Думы и близкий соратник Путина.
«Если вы [правительство] срочно не примените финансовых, экономических и других мер, к осени мы столкнемся с повторением того, что произошло в 1917 году. Мы не имеем права повторять это. Давайте примем какие-то решения!» — обратился он к исполнительной власти во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Несмотря на предупреждения главного российского коммуниста, пока в России нет признаков серьезных социальных беспорядков, на фоне строгой цензуры военного времени, запрета на протесты, длительных тюремных заключений для диссидентов и растущего влияния Федеральной службы безопасности (ФСБ), главного ведомства, которое переняло полномочия КГБ советской эпохи, отмечает Reuters.
Хотя партия Зюганова, вторая по величине в Государственной думе, является главным преемником Коммунистической партии советского периода, он давно поддерживает Путина и его основную политику.
Как известно, революция 1917 года свергла российскую монархию и временное правительство, приведя к власти большевиков и проложив путь для создания СССР, в котором единственной правящей партией была собственно Коммунистическая партия Советского Союза.
Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин признал падение российской экономики в первые два месяца этого года, но сделал предположение, что причиной этого были календарь и погода.