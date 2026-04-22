Главный коммунист России предсказывает новую революцию осенью этого года

Геннадий Зюганов

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что ухудшение экономической ситуации в государстве-агрессоре могу спровоцировать революцию, подобную той, что была в 1917 году. При этом главный российский коммунист совсем этому не обрадовался, а наоборот призвал правительство принять срочные меры, чтобы этого не допустить.

Об этом сообщает агентство Reuters.

81-летний Зюганов сделал свое странное заявление во время пленарного заседания Государственной думы по случаю парламентских выборов, запланированных на сентябрь в Российской Федерации.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Владимира Путина, его стратегию и политику, но вы [правительство] нас не слушаете», — сказал он.

Его замечания вызвали аплодисменты, и их внимательно выслушал Вячеслав Володин, спикер Думы и близкий соратник Путина.

«Если вы [правительство] срочно не примените финансовых, экономических и других мер, к осени мы столкнемся с повторением того, что произошло в 1917 году. Мы не имеем права повторять это. Давайте примем какие-то решения!» — обратился он к исполнительной власти во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Несмотря на предупреждения главного российского коммуниста, пока в России нет признаков серьезных социальных беспорядков, на фоне строгой цензуры военного времени, запрета на протесты, длительных тюремных заключений для диссидентов и растущего влияния Федеральной службы безопасности (ФСБ), главного ведомства, которое переняло полномочия КГБ советской эпохи, отмечает Reuters.

Хотя партия Зюганова, вторая по величине в Государственной думе, является главным преемником Коммунистической партии советского периода, он давно поддерживает Путина и его основную политику.

Как известно, революция 1917 года свергла российскую монархию и временное правительство, приведя к власти большевиков и проложив путь для создания СССР, в котором единственной правящей партией была собственно Коммунистическая партия Советского Союза.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин признал падение российской экономики в первые два месяца этого года, но сделал предположение, что причиной этого были календарь и погода.