Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова, что у "Гитлера была еврейская кровь"

Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова, что у "Гитлера была еврейская кровь"

Главный раввин России Берл Лазар призвал главу российского МИД Сергея Лаврова извиниться за слова о том, что у "Гитлера была еврейская кровь".

Он добавил, что такие заявления дипломата государства-агрессора неуместны.

Об этом он сказал в комментарии изданию Jewish Telegraphic Agency.

"Я не считаю, что могу давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Я думаю, что тогда можно было бы считать инцидент решенным и пролистать страницу", — заявил Лазарь.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Традиционно он повторил кремлевскую пропаганду, что в Украине действуют нацисты и заявил, что у Адольфа Гитлера было еврейское происхождение.

"Какая может быть нацификация, если он (президент Украины Владимир Зеленский) еврей? Я могу ошибаться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это вообще ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты обычно евреи", — сказал Лавров.

Таким заявлением политик вызвал дипломатический скандал не только в Украине, но и в Израиле. В свою очередь, в МИД Украины заявили, что "антисемитские выпады" министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев "абсолютно неприемлемы".

Также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт назвал высказывания Лаврова, когда он назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и сравнил Зеленского с Гитлером, "абсурдом".

Читайте также: