Главный соперник Лукашенко вышел из тюрьмы

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич с женой

Реклама

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич в четверг, 19 февраля, вышел на свободу из тюрьмы, где он должен был провести в общей сложности 14 лет. Еще в 2021 году он был осужден по обвинению в организации «массовых беспорядков» во время подготовки к выборам 2020 года, на которых Александр Лукашенко объявил себя победителем.

О возвращении политика сообщила его жена Марина Адамович, опубликовав свое фото с мужем в соцсетях.

«Дорогие друзья! Николай дома!» — написала она по-белорусски.

Реклама

Жена Статкевича добавила, что в заключении политик перенес инсульт и теперь имеет проблемы с речью, но уже восстанавливается.

«В остальном все нормально, все будет хорошо», — написала Марина Адамович.

Ранее сообщалось, что 11 сентября 2025 года белорусские власти освободили и выдворили из страны 52 политзаключенных, среди которых был и Николай Статкевич. Однако он отказался пересекать границу Беларуси и Литвы. После этого люди в масках увезли его в неизвестном направлении.

Впоследствии в белорусском МВД жене главного соперника Лукашенко сообщили, что из-за его отказа покинуть страну он продолжает отбывать наказание за решеткой.

Реклама

С июля 2022 года Николая Статкевича содержали в Глыбокской колонии в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Известно, что лидер белорусской оппозиции несколько раз переболел COVID-19.

Официального сообщения об обстоятельствах его освобождения пока не было.

Напомним, спецпосланник американского президента в Беларуси Джон Коул сообщил, что США смогли достичь договоренности с Александром Лукашенко об освобождении более 250 политических заключенных. Одним из эпизодов переговоров стал неожиданный разговор о препарате для похудения.