Главу МИД Германии Анналену Бербок заметили во время секретной встречи с генсеком НАТО — BILD

Издание сообщает, что речь шла о помощи Украине.

Главу немецкого МИД Анналену Бербок заметили во время секретной встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом пишет Bild со ссылкой на фото Михаэля Кернера – репортера издания.

По информации источника, Столтенберг и Бербок встретились в ресторане Telegraphenamt Hotel Berlin. Встреча длилась около трех часов. Впоследствии собравшиеся рассказали ему, что "дискуссия была несколько горячей".

Отметим, что 25 апреля Йенс Столтенберг находится в Германии для подготовки к саммиту Альянса в США в июле 2024 года.

В Берлин он находился в Польше, где говорил с премьер-министром Дональдом Туском о сдерживании и обороне, а также о поддержке Украины.

Напомним, Йенс Столтенберг 23 апреля заявил, что НАТО не планирует увеличивать количество стран-союзников с ядерным оружием.

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