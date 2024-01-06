Главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года – какая причина

Сейчас Ллойд Остин поправляется и, как ожидается, уже 6 января вернется к полноценному исполнению обязанностей.

Главу Министерства обороны США Ллойда Остина госпитализировали 1 января 2024 года в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи с осложнениями, возникшими после недавней плановой медицинской процедуры.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

"Вечером 1 января министра обороны США Ллойда Дж. Остина III госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в связи с осложнениями после недавно проведенной плановой медицинской процедуры", — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Сейчас Остин поправляется и, как ожидается, уже сегодня вернется к полноценному исполнению обязанностей. Также уточняется, что пока глава Пентагона находился в больнице, его обязанности исполняла заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

"В любое время замминистра обороны был готов действовать от имени министра и выполнять его полномочия, если это потребуется", — добавил он.

Напомним, Рустем Умеров и Ллойд Остин 22 декабря обсудили ряд вопросов, среди которых, например, заседание "Рамштайна".

Читайте также ведущие новости дня: