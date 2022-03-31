Главу разведки Франции уволят, потому что он не предусмотрел вторжение России в Украину — СМИ

Главу разведки Франции уволят, потому что он не предусмотрел вторжение России в Украину — СМИ

Французская разведка думала, что вторжение в Украину будет иметь ужасную цену для РФ, поэтому россияне используют другие варианты, чтобы свергнуть Владимира Зеленского.

Руководителя Главного управления военной разведки Франции генерала Эрика Видо в ближайшее время отправят в отставку из-за того, что он просчитался в прогнозах войны в Украине.

Об этом пишет французская газета Figaro.

Видно обвиняют в "недостаточной квалификации" по оценкам реалистичности российского вторжения в Украину.

Сначала ходили слухи, что Видо могут перевести на другую должность. Но по информации издания, его просто уволят. Руководителем разведки генерал Видо был назначен прошлым летом. До этого он руководил силами специальных операций.

Еще в начале марта начальник генштаба генерал Тьерри Буркхард в беседе с журналистами признал разницу в оценках французской и американской разведок о возможном вторжении РФ в Украину.

"Американцы сказали, что россияне собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что вторжение в Украину будет иметь ужасную цену и что у россиян есть другие варианты свергнуть Владимира Зеленского", — сказал Буркхард.

Ранее СМИ сообщили, что французские подлодки с баллистическими ракетами впервые за 30 лет вывели в море.

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