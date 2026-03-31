Памела Дженини

Памела Дженини / © Jam Press

Мир
2 мин
Памела Дженини

Голову убитой модели похитили из могилы: полиция расследует жуткое преступление (фото)

Во время перезахоронения выяснилось, что из гроба исчезла голова.

Юлия Шолудько

В Италии расследуют шокирующий случай осквернения могилы. В гробу убитой модели Памелы Дженини обнаружили отсутствие головы.

Об этом пишет Need To Know.

По данным следствия, 29-летняя женщина была жестоко убита в прошлом году 14 октября. Ее бывший партнер, 52-летний Джанлука Сончин, якобы пришел к ней домой, чтобы возобновить отношения, однако разговор перерос в конфликт. Мужчина, по версии полиции, схватил кухонный нож и нанес женщине многочисленные удары.

Когда стражи порядка прибыли на место, модель выбежала на балкон, где нападение продолжалось на глазах у свидетелей. К моменту, когда полицейские смогли попасть в квартиру, женщина уже скончалась в результате ранений. Подозреваемый после этого пытался покончить с собой и был госпитализирован. В настоящее время он находится под стражей.

После трагедии тело Памелы временно похоронили на кладбище в провинции Бергамо, пока семья обустраивала семейную часовню. На днях во время переноса гроба работники заметили подозрительные детали — крышка была закреплена ненадлежащим образом.

В присутствии правоохранителей гроб открыли. Выяснилось, что тело испытало осквернение — голова погибшей исчезла.

Следователи считают, что к преступлению могут быть причастны несколько человек. По предварительным оценкам, осквернение произошло не так давно. Прокуратура открыла отдельное производство по факту надругательства над телом и похищения части останков.

Памела Дженини была известной моделью, которая начала карьеру еще в подростковом возрасте. Она также участвовала в реалити-шоу и работала в сфере элитной недвижимости. Расследование продолжается.

