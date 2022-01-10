Главу военной разведки Дании арестовали по делу об утечке строго засекреченной информации

Разведка Дании якобы собирала личную информацию о гражданах страны.

В Дании главу Службы военной разведки Минобороны Ларса Финдсена заподозрили в якобы разглашении засекреченной информации. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщают местные издания Politiken и TV2.

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Как оказалось, в деле о "необоснованной передаче строго засекреченной информации спецслужб" фигурируют четыре человека — бывшие или действующие сотрудники спецслужб, в том числе и Финдсен. Его имя сообщили 10 января на заседании суда в Копенгагене, где был снят запрет на разглашение имен обвиняемых. Остальные подробности дела не раскрываются.

Финдсен во время заседания заявил, что не признает свою вину, а обвинения считает "безумными". Ему и еще трем обвиняемым может грозить до 12 лет тюрьмы.

DR предполагает, что речь может идти об утечке секретной информации в СМИ. Служба безопасности и разведки сообщила, что дело "основано на длительном расследовании".

Ларс Финдсен в 2015 году возглавил службу военной разведки Минобороны Дании. Через пять лет его и еще нескольких чиновников ведомства отстранили из-за скандала с наблюдением. Разведслужбу обвинили в том, что она вроде бы делилась информацией о гражданах Дании с агентами других государств. В декабре 2021 отстраненных работников оправдали.

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