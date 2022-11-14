Главы ЦРУ и российской разведки встречались в Турции: в Белом доме сообщили темы переговоров

В Совете национальной безопасности США подчеркнули, что целью встречи Бернса не было обсуждения никакого урегулирования войны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой разведки России Сергеем Нарышкиным. Встреча прошла в Турции.

Об этом пишет в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, ссылаясь на информацию Белого дома.

В ходе встречи американская сторона предостерегла Россию от использования ядерного оружия в Украине.

‼️Білий дім: голова ЦРУ Вільям Бернс зустрівся із директором російської розвідки Наришкіним в Туреччині.Одна з тем - застереження Росії від використання ядерної зброї в Україні. В раді з нацбезпеки США наголосили, що зустріч не мала на меті обговорення жодного врегулювання війни. https://t.co/xJaQ9SV71x — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 14, 2022

"Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Билл Бернс находится сегодня в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой по российской разведки", — сказал представитель Совета национальной безопасности США.

Также говорится, что урегулирование войны в Украине не обсуждали.

"Он передает сообщения о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также возбудит дела о несправедливо задержанных гражданах США", — добавили в Раде.

Там заявили, что США проинформировали Украину о встрече в поездке Бернса.

"Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ничего об Украине без Украины", — добавили в Раде по нацбезопасности США.

А также подчеркнули, что встреча и не имела целью обсуждения никакого урегулирования войны.

Как сообщили пропагандистские российские СМИ, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Анкаре состоялись "российско-американские переговоры". По его словам, переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу из-за проблем с сердцем на Бали.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике решение президента России Владимира Путина не ехать на встречу глав государств и правительств стран G20 на Бали.

Ранее сообщалось, что она продлится 15-16 ноября.

Тем временем аналитики сообщают, что вероятность отвода войск Путиным из Украины нулевая,

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