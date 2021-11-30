Главы МИД стран НАТО в Риге обсудят российские войска на украинской границе

Во встрече примет участие и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Российские войска на украинской границе и миграционный кризис обсудят сегодня, 30 ноября, в Риге главы МИД стран НАТО.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

В двухдневной встрече примет участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, эта дискуссия – возможность поработать над готовностью НАТО перейти от слов к реальной помощи Киеву на фоне агрессивного поведения России. В Ригу также пригласили и главу МИД Грузии.

Еще одна большая тема – масштабный миграционный кризис на границах Польши и Литвы. Министры НАТО обсудят пути его решения. Кроме того, в повестке дня и подготовка следующего саммита альянса в Мадриде.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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