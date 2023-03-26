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Главы МИД Украины и Британии заключили пари перед матчем футбольных сборных

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Главы МИД Украины и Британии заключили пари перед матчем футбольных сборных

Фото: соцмережі

Украинский и британский министры поспорили на бутылку вина, каждый поставил на победу своей команды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заключил пари со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли перед футбольным матчем между украинской и английской сборными, который начнется в 19:00 в воскресенье, 26 марта.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании в своем сообщении в Twitter напомнил украинскому коллеге предыдущий матч между Украиной и Англией.

"Вы снова будете болеть за Англию, Дмитрий Кулеба?" – в шутку поинтересовался он.

В ответ украинский министр предложил пари.

“Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласны?" — отозвался в комментарии Кулеба

Клеверли принял такие ставки.

“Согласен, друг. Пусть победит самая сильная команда!” – написал британский министр на украинском языке.

"По рукам. И впоследствии, однажды, поднимем бокал за нашу общую Победу", — поддержал его Дмитрий Кулеба.

Матч между сборными Украины и Англии по футболу состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, ранее стала известна заявка сборной Украины на матч 2 тура отбора на Евро-2024 против Англии.

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Дата публикации
Просмотры
541
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