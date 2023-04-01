"Глаза блестят, мозг не успевает за языком": Путин выступает публично после приема сильных стимуляторов

Российский политолог и бывший профессор российской школы, в которой готовят разведчиков и дипломатов, Валерий Соловей утверждает, что президент РФ Владимир Путин принимает сильно действующие препараты, чтобы поправить стремительно ухудшающееся здоровье.

Об этом пишет The Mirror.

По словам Соловья, 70-летний глава Кремля принимает очень сильные стимуляторы перед выходом на сцену.

"Владимир Владимирович перед публичными выступлениями, если он выступает, он, как говорит молодежь, "под спидами" — очень сильные стимуляторы. Глаза блестят, мозг не успевает за языком, язык его явно опережает. Это очень хорошо заметно", — сказал он.

Валерий Соловей также упомянул о том, что Путин тщательно готовится к публичным выступлениям и встречам с зарубежными коллегами. Он принимает "специальные лекарства", чтобы четыре часа выступать на переговорах и выглядеть убедительно.

Ранее стало известно, что Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине. До недавнего времени он, как известно, жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля пишет, что Путина регулярно "наталкивают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение недавно подвергнутого ему рака поджелудочной железы.

Раритеты на фронт - Путин решил идти до конца | Черник

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