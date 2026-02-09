«Глобальная война против РФ»: Лавров выступил с новыми угрозами Западу

Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд громких заявлений по поводу Запада, войны, санкций и отношений с США. Он обвинил Европу и Вашингтон в угрозах безопасности РФ.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Что снова наговорил Лавров

По словам Лаврова, Россия якобы вынуждена "надежно обеспечивать собственную безопасность" на фоне угроз европейских стран.

«Мероприятие развязало глобальную войну против РФ и лихорадочно пытается наказывать ее партнеров», — констатировал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что его государство не допустит размещения на территории Украины каких-либо видов вооружения, что, по его словам, «составляют угрозу интересам российской безопасности».

Также Лавров подверг резкой критике санкционную политику США. Он назвал ограничение против российских нефтяных компаний "недобросовестной попыткой подавить конкурентов" и обвинил Вашингтон в стремлении контролировать военно-техническое сотрудничество РФ с Индией и другими странами БРИКС.

Отдельно министр прокомментировал перспективу экономических отношений со Штатами.

"РФ не видит ни одного "радужного будущего" в экономических отношениях с США", - выразился он.

Как заверил Лавров, даже после смены администрации в США «антироссийский курс не изменился».

Лавров утверждает, что администрация Дональда Трампа "не только не оспаривает законы, принятые Джо Байденом для наказания России, но и вводит новые санкции". В то же время, он заверил, что РФ якобы остается открытой к сотрудничеству с Вашингтоном, но «американская сторона сама создает искусственные препятствия».

Кроме того, глава МИД РФ обвинил Запад в сочинении понятия «теневой флот» и попытках задерживать суда, объясняя это «борьбой за утраченное глобальное доминирование».

Ранее Лавров заявил о готовности Москвы перейти к «полноценному военному ответу» в случае обострения противостояния с европейскими странами. По его словам, РФ якобы не планирует нападать на Европу, но если Европа начнет такие действия, ответ со стороны России будет выходить за пределы «специальной военной операции». Он уверяет: это будет «полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами».

"Если вдруг Европа начнет нападать на РФ, это будет не специальная военная операция с нашей стороны - это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами", - отметил российский дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смену риторики россиян на переговорах.

По словам украинского лидера, хотя российская делегация на переговорах с Украиной и США несколько изменила риторику, доверять ей не имеет смысла. К примеру, РФ обсуждает мониторинг прекращения огня, но остается нечеткой и непонятной в своих намерениях.

«Есть перемены в их риторике. Но веры им – ноль. Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все. Относительно смены риторики. Хочу объяснить, что это значит. Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно - что делаем, а что не делаем, на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи», - отметил глава государства.