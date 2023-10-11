"Глобальная война с огромными жертвами": Портников о ситуации на Ближнем Востоке

На столь масштабное нападение на Израиль не рассчитывали даже в ХАМАСе.

Так же, как после путинского блицкрига в Украине, мир оказался в ситуации большой длительной войны на большой территории с непредсказуемыми последствиями.

Об этом рассказал политолог и журналист Виталий Портников в эфире программы "Говорит великий Львов".

"Недооценка ситуации"

“По моему мнению, главное, что произошло – это недооценка ситуации со стороны ХАМАСа. Так же как в свое время Путин напал на Украину, у него тоже происходила недооценка ситуации. Но это недооценка обратной стороны. Если Путин считал, что он за три дня может уничтожить Украину и действовал соответственно, то ХАМАС планировал операцию с захватом заложников, прежде всего, у Сектора Газа ”, — отметил Портников.

Цель террористов, говорит он, как это всегда бывает в истории этой организации, затем пытаться договориться с Израилем об освобождении находящихся в израильских тюрьмах террористов продемонстрировать свою эффективность донорам — Ирану и Катару.

Именно эти страны удерживают боевые организации на территории сектора Газа и обеспечивают определенный социальный строй там, где 60% населения просто не работает, а остальные 40% являются частью террористической инфраструктуры, отметил журналист.

"Легкая прогулка террористов через забор безопасности"

“Но это нападение произошло в момент, когда стали очевидны некоторые недостатки в организации системы безопасности между Сектором Газы и Израилем. В результате мы увидели масштабное нападение ”, – рассказал Портников.

"Даже если представить, что израильская разведка могла допустить возможность прорыва боевиков, она вряд ли могла предсказать столь легкую прогулку террористов через забор безопасности, что они воспользуются парапланами, к тому же никто не мог спрогнозировать такое количество жертв", — подчеркнул журналист.

"Ловушка для израильских спецслужб и армии"

К тому же, говорит он, следует добавить политические обстоятельства. В последнее время это проблема создания в Израиле правопопулистского правительства.

«Акцент на обеспечении безопасности ставился не на секторе Газа – там казалось все более или менее урегулированным, – а на западном берегу реки Иордан. ХАМАС по большому счету увеличением насилия на этой территории пытался создать ловушку для израильских спецслужб и армии, чтобы они все больше и больше усиливали уровень безопасности”, — отметил Портников.

Он продолжил: "Там, кстати, проживает огромное количество избирателей нынешнего правительства и, конечно, автоматически уменьшался уровень безопасности на границе с Сектором Газа".

"Такого не ожидал никто"

“В результате мы оказались в такой же ситуации, как после путинского блицкрига. Никто этого не ожидал в России, никто этого не ожидал на Западе, так же и в Украине никто не ожидал ситуации большой долгосрочной войны на большой территории с непредсказуемыми последствиями», — отметил Портников.

“Ровно то же сейчас произошло на Ближнем Востоке. Великая война с огромным количеством жертв с возможностью разрастания фронтов, так как у нас было, с непредсказуемыми последствиями, когда каждая новая ошибка может привести к новому обострению, когда могут присоединяться новые игроки и когда все это будет происходить параллельно с обострением ситуации на российско-украинском. фронте», — сказал журналист.

“Я думаю, что через несколько недель или месяцев мы увидим новые кризисные точки.

В принципе, надо понимать, что глобальная война уже реальность, и это будет то, в чем мы будем жить ближайшие месяцы и годы”, — резюмировал Портников.

Читайте также: