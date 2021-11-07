Глобальное потепление может привести к исчезновению государств: каким странам это угрожает

Глобальное потепление может привести к исчезновению государств: каким странам это угрожает

Потепление чревато исчезновением островных держав.

Потепление, таяние ледников и повышение уровня моря могут привести к исчезновению некоторых островных государств. Об этом заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа.

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По ее словам, от изменения климата под угрозу исчезновения оказались следующие государства: Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Эксперт отметила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

Она добавила, что этот процесс будет постепенным.

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