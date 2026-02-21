Глобальные 10% пошлины: США вводят новые тарифы для всего мира — что известно

Флаг США / © Getty Images

Соединенные Штаты вводят 10% пошлину на товары из всех стран . Новые тарифы вступят в силу 24 февраля в 12.01 по восточному времени США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, тариф будет действовать 150 дней. Решение было принято после того, как ранее введенные масштабные торговые ограничения были отменены решением Верховного суда США.

Президент Дональд Трамп заявил, что подписал соответствующий указ в Овальном кабинете. По его словам, новый тарифный режим должен заработать практически немедленно.

Издание отмечает, что администрация использовала другие законодательные механизмы для введения пошлины после ограничения предыдущих тарифов. Таким образом, США фактически переходят к временной универсальной таможенной модели по импорту.

Аналитики предупреждают, что такое решение может повлиять на глобальные цепи поставок, валютные рынки и повлиять на соответствующие шаги со стороны торговых партнеров Вашингтона.

Напомним, что ранее лидеры Европы жестко ответили Трампу на угрозы пошлинами.

Главный месседж европейских лидеров единственный — суверенитет Украины и Гренландии не продается, а попытки экономического давления на партнеров по НАТО неприемлемы.